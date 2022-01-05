أحمد عبد العزيز يحرص على حضور صلاة الجنازة على الفنان أحمد الحجار

حرص الفنان الكبير أحمد عبد العزيز وزوجته، على حضور صلاة الجنازة على الفنان أحمد الحجار، شقيق صديقه علي الحجار.

وكان غيب الموت مساء أمس الفنان أحمد الحجار، عن عمر ناهز ٦٦ عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار، مساء أمس الثلاثاء، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر غدًا من مسجد السيدة نفيسة.

يذكر أن الفنان الراحل أحمد الحجار ولد في 7 سبتمبر عام 1956، وهو من مواليد منطقة زينين بإمبابة، نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو إبراهيم الحجار، وكانت والدة أحمد الحجار تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.

التحق أحمد الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية بلحن أعذريني ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم أمريكا شيكا بيكا ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية عود هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.