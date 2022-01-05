 مصادر لـ«الشروق»: إيطاليا تبحث عقد مؤتمر حول ليبيا فى مارس المقبل - بوابة الشروق
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مصادر لـ«الشروق»: إيطاليا تبحث عقد مؤتمر حول ليبيا فى مارس المقبل

مروة محمد
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 3:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 3:37 م
قالت مصادر دبلوماسية فى العاصمة الإيطالية روما، لـ«الشروق»، اليوم، إن إيطاليا تبحث عقد مؤتمر دولى حول ليبيا، مرجحة عقد المؤتمر فى مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن روما تسعى لاستضافة هذا المؤتمر لمتابعة مخرجات مؤتمر باريس الذى انعقد فى نوفمبر الماضى.

ولم تكشف المصادر عن طبيعة جدول أعمال المؤتمر المقبل ولا الأطراف التى قد تشارك فيه.

واستضافت مدينة باليرمو الإيطالية فى نوفمبر 2018، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالى حينها جوزيبى كونتى، وحضرته وفود من 38 دولة، فضلا عن ممثلين عن العديد من الفصائل الليبية.

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