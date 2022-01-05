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العراق: قصف قاعدة عين الأسد الجوية بـ5 صواريخ

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 10:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 10:26 م
أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء تعرض قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار إلى قصف بخمسة صواريخ من قبل عناصر خارجة عن القانون.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش وتباشر بالتحقيق في حادث استهداف قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار بخمسة صواريخ من قبل عناصر خارجة عن القانون". 

وأوضح البيان لقد "سقطت 5 صواريخ على بعد مسافة من محيط قاعدة عين الأسد الجوية ". من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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