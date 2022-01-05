 فيديو.. تحطم مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة حيفا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. تحطم مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة حيفا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 12:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 12:24 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد سقوط مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ حيفا، وسقطت المروحية في البحر قبالة مركز البحوث البحرية الواقع بحي بات غاليم في حيفا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مصرع ضابطين وإصابة ثالث بجروح متوسطة جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطيء حيفا.

وقال إن المروحية من طراز «عطاليف» أو «الخفاش»، وهوت وارتطمت بمياه البحر خلال عودتها من مهمة تدريبية مساء الاثنين، وأصدر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تعليمات بوقف التدريبات يوم الثلاثاء، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

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