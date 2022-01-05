نعى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الفنان أحمد الحجار، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 66 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، أمس الثلاثاء، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون مات الفنان أحمد الحجار، وكان يحبني ويسأل ويسمع وينفذ».

وقال خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»: «اللهم اجعل حبه لي خالصا لوجهه الكريم، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وأبدله اللهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم تغمده بواسع رحمتك، نزل ضعيفا وحيدا وأنت خير من يؤنس الوحيد وخير من يتجاوز يا من تعفو عن كثير».

وتابع: «اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم أسكنه فسيح جناتك وتجاوز عن سيئاته ونقه من الخطايا والذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم غطه بواسع رحمتك وتقبله بما تتقبل به عبادك الموحدين، اللهم ارحمه واغفر له، وتجاوز عن سيئاته، وأجبر خاطري فيه وأغفر لوالدي وسائر موتى المسلمين».

وأضاف: «اللهم اجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي المهموم اكشف عنه همه، والمضيق وسع عليه، اللهم ارحمه بواسع رحمتك فلطالما أحبني فيك واجعل حبه لي خالصا لوجهك واجعله في موازين حسناته».

وأردف: «الله يرحمك يا أحمد برحمته الواسعة، اللهم إنك غني عن عذابه فلا تعذبه وهو فقير إلى رحمتك، يا رب استجب في هذه الساعة لدعائي له ودعاء كل من يدعو له من خالص قلبه ابتغاء مرضاتك، ونحن ندعو لأحبتنا فيك لا نبتغي غير وجهك طمعًا في رحمتك، والطمع في رحمتك بلا حدود يا من تغفر السيئات وتجيب في جوف الليل الدعوات؛ اجعل دعائي لأحمد الحجار مستجابا واشمله بواسع رحمتك، اللهم أفسح الأرض عن جنبيه وأنر له قبره ووسع له لحده، اللهم أمنه بأمنك وآنسه بأنسك اللهم تجاوز عنه يا غفور يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشُيع جثمان الفنان الراحل أحمد الحجار، ليستقر بمثواه الأخير، وذلك بعد صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

وكان غيب الموت مساء أمس الفنان أحمد الحجار، عن عمر ناهز 66 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار، مساء أمس الثلاثاء، تشييع جنازته عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.