مجمع اللغة يهنيء رئيسه السابق لفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام

هنأ مجمع اللغة العربية بالقاهرة رئيسًا، ونائبًا، وأمينًا عامًّا، وأعضاء، وخبراء، وباحثين، ومحررين، وعاملين، الأستاذ الدكتور حسن الشافعي (رئيس المجمع السابق، رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية)؛ لفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية في مجال خدمة الإسلام (بالاشتراك) لعام 2022م، بناء على ترشيح مجلس المجمع لسيادته، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمجمع.

ويعد الشافعي صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، فهو أستاذ في الفلسفة الإسلامية، ومفكِّر إسلامي مصري، وُلد بقرية بني ماضي التابعة لمدينة ببا من محافظة بني سويف بالصعيد الأدنى لمصر، في التاسع عشر من ديسمبر عام 1930م، حيث أتم حفظ القرآن الكريم وتلقى دروسه الأولية.

في عام 1944م ألحقه والده_من علماء الأزهر_بمعهد القاهرة الديني في الأزهر الشريف، فنال منه الشهادة الابتدائية بتفوق عام 1948م، وكذا الثانوية عام 1953م، ثم التحق بكلية أصول الدين بالأزهر، وفي الوقت نفسه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وحصل على الليسانس والشهادة العالية منهما بمرتبة الشرف، فاختير معيدًا فيهما، وتسلم عمله معيدًا بكلية دار العلوم في قسم الفلسفة الإسلامية عام 1963م.

فيما يلي تستعرض "الشروق" بعض المعلومات عن الأستاذ الدكتور حسن الشافعي..

_ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

_ وعضو مجلس حكماء المسلمين

_ أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم

_ أول أزهري يتعلي منصب رئيس المجمع

_ فاز برئاسة مجمع اللغة للمرة الثالثة على التوالي عام 2020

_ ولد في عام 1930 وحفظ القرآن الكريم في صغره

_ تمسك بالزي الأزهري في سن مبكرة وبرز بين أقرانه

_ درس في عدة جامعات إسلامية في الخارج

_ تخرج سنة 1963 في كليتي أصول الدين ودار العلوم في وقت واحد مع مرتبه الشرف في قسم الفلسفة

_ عين معيدا بالجامعة

_ تولى عدة مناصب كبرى في مصر

_ عمل مستشارا شيخ الأزهر

_ عمل عضوا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة

_ عضو مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة

_ عضو المجلس العلمي لكلية الدراسات العليا بمانشستر بإنجلترا

_ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الصوفية

_ أسس الجامعة الإسلامية في إسلام آباد

_ عمل رئيسا للجامعة الإسلامية في إسلام آباد

_ له إنتاج علمي غزير

_ أصدر منذ عام 1971 عشرة كتب بالعربية في علوم الفلسفة الإسلامية والتوحيد والكلام والتصوف

_ له أكثر من 30 بحثًا علميًّا في مصر والخارج

_ له عدة نصوص تراثية محققة، وكتب مترجمة للإنجليزية.