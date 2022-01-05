تداول 1785 طن بضائع و503 شاحنات و27650 طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة و503 شاحنات و29 سيارة و27650 طن فوسفات، بموانئ الهيئة المختلفة اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة، في بيان، إن حركة الصادرات شملت 1209 أطنان بضائع عامة و294 شاحنة و20 سيارة وتصدير 27650 طن فوسفات، بينما شملت حركة الواردات 576 طن بضائع عامة و209 شاحنات و9 سيارات، فيما تتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و8 سيارات والسفينة الحرية بحمولة 70 شاحنة والسفينة PROFESSOOR WENGER فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات، وتم مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 91 شاحنة و3 سيارات والسفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و12 سيارة والسفينة الحرية بحمولة 56 شاحنة و3 سيارات والسفينة AFRICAN WREN فارغة متجهة إلى العقبة والسفينة MARINA .L لتصدير 27650 طن فوسفات إلى الهند.

وأشارت إلى أن ميناء نويبع شهد استقبال السفينة سيناء ومغادرتها والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 576 طن وسيارة واحدة وتصدير 80 شاحنة بحمولة 1209 أطنان وسيارتين.