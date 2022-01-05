ألكسندريا ريال ستيت تطرح 7 ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر 210 دولارات للسهم

أعلنت شركة الاستثمار العقاري الأمريكية ألكسندريا ريال ستيت إيكويتيز قرارها طرح 7 ملايين سهم من أسهمها للاكتتاب العام بسعر 210 دولارات للسهم الواحد.

كما منحت الشركة المكتتبين حق شراء ما يصل إلى 05ر1 مليون سهم إضافي بنفس السعر خلال فترة 30 يوما من تنفيذ عملية الطرح العام الأولي. ومن المتوقع غلق باب الاكتتاب في الطرح يوم الجمعة المقبل، وفقا لظروف الإغلاق المعتادة.

وكانت الشركة قد عقدت اتفاقات بيع مسبقة للأسهم مع بنوك جيه.بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي بنك وجولدمان ساكس ورويال بنك أوف كندا بشأن بيع سبعة ملايين من أسهمها العامة.