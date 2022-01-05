رجل يقتحم المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا

وقع حادث آخر في إحدى المؤسسات الديمقراطية في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من حريق هائل في البرلمان.

وأفادت الشرطة بأن رجلا في الـ 36 من العمر حاول دخول المحكمة الدستورية من النافذة مستخدما شاكوش، وتجاهل طلقات تحذيرية أطلقتها الشرطة ولكن تمت السيطرة عليه في النهاية.

ومن غير الواضح بعد دوافع الرجل وراء الاقدام على ذلك، وهو حاليا بانتظار محاكمته عن إتلاف الممتلكات.

وفي نفس الوقت، مثل رجل آخر يبلغ 49 عاما أمام أحد القضاة على صلة بالحريق في مباني البرلمان في كيب تاون.

ويتهم مكتب النائب العام الرجل بالدخول غير القانوني وإضرام النيران في المبنى، بينما تم العثور أيضا على مواد ناسفة في حيازته.

وبحسب محاميه، ينفي الرجل كل الاتهامات الموجهة إليه، فيما تضرر المجمع المؤلف من ثلاثة مباني بشدة، ولكن لم يتسن بعد معرفة السبب وراء إضرام الحريق.

وقع الحريق على خلفية توترات سياسية بين مؤيدي الرئيس السابق جاكوب زوما وخلفه سيريل رامافوسا.

يواجه زوما لجنة تحقيقات بشأن اتهامات بالفساد خلال فترة ولايته التي استمرت من 2009 إلى 2018، وحكم عليه بالسجن عدة أشهر بعدما لم يمتثل لاستدعاءات عدة.

وقُتل نحو 350 شخصًا العام الماضي خلال أعمال شغب عقب مظاهرات ضد سجن زوما.