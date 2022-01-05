كسبت البورصة المصرية في جلسات أول أسابيع العام نسبة تقترب من 1%، وذلك من خلال 4 جلسات، حيث أن يوم غد الخميس عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وكسب المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نسبة 0.8%.

وواصلت البورصة المصرية ارتفاعها، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 12 ألف نقطة، إذا ارتفع المؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 12043 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.72% واغلق عند مستوى 11,982 نقطة مسجلاً أحجام تداول متوسطة.

وهبط المؤشر الرئيسي في جلستي الأحد والإثنين-أول جلسات العام الجديد- بنسب 0.3% و 0.1% على التوالي.

وقال أحد بنوك الاستثمار إن مستوى 12 ألف نقطة يمثل حاجزا نفسيان وتجاوزه يسهم في الإبقاء على الرؤية الإيجابية.

وأضاف قائلا: "إنه نُبقي على رؤيتنا الإيجابية في ظل استمرار التداول أعلى منطقة الدعم 11,800 – 11,700 نقطة..يستهدف المؤشر الوصول لمستوى 12,250 نقطة".