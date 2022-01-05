الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا

قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور فيروس كورونا الجديد المكتشف في فرنسا، لم يشكل تهديدا كبيرا منذ أن التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر.

وقال عبدي محمو، مدير الحوادث في منظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد" في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء، إن المتحور "كان على رادار المنظمة، هذا الفيروس لديه الكثير من الفرص للتطور"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

حدد الأطباء المتحور الجديد لدى 12 شخصا في جبال الألب الجنوبية في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشف فيه متحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا العام الماضي.

منذ ذلك الحين، جابت الطفرة المكتشفة في القارة السمراء العالم وتسببت في مستويات قياسية من العدوى، على عكس الفرنسية التي أطلق عليها الباحثون اسم "آي إتش يو" المستعار.

وكتب باحثو معهد "آي إتش يو" الفرنسي في ورقة نشرت على موقع "ميدركسيف" في أواخر ديسمبر، أن أول مريض مصاب بالمتحور عاد للتو من الكاميرون وكان مطعما بالكامل.

تراقب منظمة الصحة العالمية المتحورات، وعندما تجد أن أحدها قد يشكل خطرا كبيرا، فإنها تعلن أنه "نوع مثير للقلق". المتحور الفرنسي لا يزال قيد التحقيق.