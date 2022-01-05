شارك وفد من وزارة الطيران المدني، برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في الفعالية الرابعة للوزارة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها خلال مشاركتها بمعرض "إكسبو دبي 2020".

وأوضح بيان للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن الشركة شاركت بحلقات نقاشية واجتماعات عمل تحت عنوان "خدمات الملاحة الجوية ودول الجوار"، وذلك بحضور الطيار هشام عبدالفتاح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وتهدف مشاركة وزارة الطيران من خلال هذه الفعالية إلى التعريف بالخدمات الملاحية التي تقدمها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية من منطلق الدور الريادي الذى تقوم به مصر في مجال الملاحة الجوية.