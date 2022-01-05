تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل فتاه اجنبيه بغرض السرقه بمدينة الشيخ زايد.



البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد العثور علي جثة أجنبية داخل شقتها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثة فتاه أجنبية، وبها طعنات نافذة. وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كان يعمل لدى المجنى عليها، وحاول سرقة متعلقاتها وعندما اكتشفت المجنى عليها اقدم علي قتلها ولاذا بالفرار هاربا.



وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.