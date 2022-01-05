سفير إثيوبي: الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات ومنح البلدان الإفريقية صلاحيات أوسع

أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايه تيغن، أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح وتوفير مقاعد إضافية في مجلس الأمن وحق النقض للدول الإفريقية.

وقال، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح، انظروا إفريقيا هي موطن لـ1.3 مليار نسمة، إنها قارة كبيرة جدًا وبوجود مثل هذا العدد من السكان ليس لدينا مقعد دائم واحد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف: " لذلك نحن الأفارقة لدينا طلب منذ فترة طويلة لتعديل الأمور في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وتابع أن "رئيس الوزراء الإثيوبي يصر على أن تثير الدول الإفريقية هذه القضية في الأمم المتحدة، وبوتين على حق عندما يقول إن الدول الإفريقية بحاجة للكفاح من أجل مقعد في مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أنه يجب منح الدول الإفريقية حق النقض.



