دقلو: نأمل استمرار أمريكا في مساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي

تلقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اتصالا هاتفيا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، أكد فيه الجانبان ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد، وصولا إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وقدم "دقلو" شرحا مفصلا لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي، حول الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الأمريكية تجاه السودان، وذلك في بيان منشور على الصفحة الرسمية لـ"مجلس السيادة الانتقالي- السودان" على "فيسبوك".

وأعرب عن أمله، مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التي تضطلع بها لمساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي، موضحا أن المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في ابتدار حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين.

من جهتها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان؛ من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية، وتحقيق التحول الديمقراطي.

وقالت إنها تدعم قيام حوار سوداني سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة، معلنة استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من بعثة "اليونيتامس" كوسيط؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

تأتي المكالمة الهاتفية بين نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي، في إطار التشاور والتنسيق والاطمئنان على سير عملية الانتقال الديمقراطي.