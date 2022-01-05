بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بحقوق جنوب الوادي

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق بقنا، للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ رافقه الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية.

أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة وإدارة الكلية بذلت خلال الفترة الماضية جهدا كبيرا للاستعداد لأعمال الامتحانات ووضع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ومعايير التباعد والسلامة الصحية لأبنائه الطلاب لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة.

وشدد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تواجد استاذ كل مادة داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، وبدء أعمال التصحيح الالكترونى فور انتهاء الامتحان تمهيدا لإعلان النتائج فى أقرب وقت.

وصرح الدكتور محمد رشدي، عميد الكلية أن الكلية تقوم بجهد كبير لتذليل جميع العقبات التى قد تواجه أبنائها الطلاب أثناء أدائهم لأعمال الامتحانات من خلال وضع لجان إدارية تنظيمية للإشراف على الامتحانات، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.