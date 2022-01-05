تايوان تعلن الاستثمار في ليتوانيا في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين

عرضت تايوان الاستثمار في ليتوانيا في خطوة من المرجح أن تثير غضب منافسها اللدود الصين.



وتعتزم تايوان إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في الصناعات الليتوانية الاستراتيجية لتنمية ليتوانيا وتايوان، حسبما أعلن اريك هوانج، رئيس بعثة تايوان في فيلينوس عاصمة الدولة التي تطل على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.



ووفقا لتقرير في الإذاعة الليتوانية، يأمل هوانج في تنفيذ أول الاستثمارات خلال العام الجاري.



وكانت الصين قد قلصت علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا، بعدما فتحت تايبيه مكتب تمثيل لها في فيلينوس باسم تايوان.



وتعتبر الصين تايوان الديمقراطية، التي تخضع لحكم منفصل عن البر الرئيسي منذ عام 1949، إقليما انفصاليا وليس دولة مستقلة، وتحاول عزله على الصعيد العالمي. وبسبب الضغط من بكين، تستخدم مكاتب تمثيل تايوان في العادة اسم تايبيه أو حتى تايبيه الصينية.