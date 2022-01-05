قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كل الأدوية المتوفرة في كل أنحاء العالم في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أنّ بعض الأدوية يمثّل إضافة في مواجهة الفيروس، وبعضها متوفر مثيل له لكن الدولة تعمل على توفيرها أيضًا.

وأشار إلى أنّ الأدوية التي تم التوصل إليها مجدية لحالات الإصابة البسيطة إلى المتوسطة، مشيرًا إلى أنّ التقارير الإيجابية التي وردت عن هذه الأدوية هو ما شجّع الدولة على طلبها وتوفيرها في البروتوكول العلاجي.

ولفت إلى أنّ مكان هذه الأدوية في العلاج لا يختلف عن أدوية أخرى موجودة وقائمة وحقّقت نتائج مماثلة، مؤكّدًا أنّ الدولة تمزج بين توفير كل اللقاحات والأدوية.

وتابع: "لدينا تنوع بيولوجي خطير من خلال توفر لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك وسينوفارم وسينوفاك.. هذه نعمة من الله اختص بها مصر".

وتعتزم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، إجراء تحديث على بروتوكول علاج الفيروس، في أعقاب الاتفاق على إنتاج أدوية جديدة محليا واستيراد أخرى من الخارج.