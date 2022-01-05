عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد مجموعة من المتظاهرين، وهم يسلبون بندقية آلية من أحد عناصر الأمن في مدينة ألماتى جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كازاخستان.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أقال الحكومة في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين الذين نزلوا للشوارع احتجاجا على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.

ونشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني مرسوماً رئاسياً جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية قبِل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين وكلّف نائب رئيس الوزراء علي خان سميلوف تصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة.

وكالة رويترز نقلت عن مكتب الرئيس الكازاخستاني إعلان حالة الطوارئ في العاصمة نور-سلطان، في وقت دخلت مجموعة من المتظاهرين الأربعاء مبنى الإدارة الرئيسي في ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة بعد زيادة في أسعار الغاز.

وأطلقت الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد حشد من آلاف المتظاهرين لكنها لم تنجح في منعهم من دخول المبنى، حسب صحافي في وكالة فرانس برس. واستولى المتظاهرون على هراوات ودروع للشرطة.

وأتت استقالة الحكومة غداة إعلان الرئيس حالة الطوارئ في ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق كازاخستان مساء الثلاثاء تظاهرة ضخمة استخدمت الشرطة لتفريقها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع.