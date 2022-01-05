تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل وسرقته في الإسكندرية لـ8 مارس

أجلت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، الثلاثاء، محاكمة، 3 أشخاص، عاطلين، لجلسة 8 مارس القادم، للاطلاع؛ لاتهامهم بقتل طفل يدعى "أحمد.إ" 16 عامًا، بعد استيلائهم على "خاتم فضة"، كان بحوزته تحت تهديد السلاح.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول وصول بلاغًا من الأهالي، بمقتل شخص، متأثرًا بجراحه، إثر تعرضه لعدة طعنات نافذة، في منطقه العصافره.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين أن جثة القتيل بها طعنة نافذة في الرقبة، وأثار مقاومة، وغارقة في الدماء، حيث تخلص المتهمون منه؛ عندما رفض التنازل لهم عن الخاتم الفضة الذي كان بحوزته، وعاد إليهم "لأخذه"، بعد استيلائهم عليه منه "عنوه" في الطريق العام.

وكانت نيابة ثانٍ المنتزه، قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطالعت تحريات المباحث، وصرحت بدفن جثة المجني عليه، بعد توقيع الكشف الطبي عليها داخل مشرحة كوم الدكه، وبيان أسباب الوفاة، وتم مدها بتقرير الصفة التشريحية، حيث قامت بإجراء المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، واستمعت لشهود العيان.

وبتحرير محضر بالواقعة، ومواجهة المتهمين في محضر الضبط، أقروا بالحادث، وأرشدوا عن السلاح المستخدم فيه، وبالعرض على النيابة، قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، ووضاح محمد عبد السلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات، سعيد عبد العظيم.