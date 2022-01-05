ماكرون يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، أنه "يرغب" في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره بعد.

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، : "أرغب بالترشح. عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن القرار".

وأضاف ردا على أسئلة قراء الصحيفة قائلا:"هذا القرار يتعزز في داخلي. واحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه".

وتعهد الرئيس الفرنسي، مؤخرا بالالتزام بالاستحقاقات الديمقراطية في البلاد رغم الموجة الخامسة لفيروس "كورونا".

ووفق الجدول الزمني المعلن، تشهد فرنسا انتخابات رئاسية في أبريل المقبل، ثم انتخابات تشريعية في يونيو.

وتشير استطلاعات الرأي الصادرة مؤخرا إلى أن وصول الجمهوريين إلى الجولة الثانية في انتخابات أبريل 2022 غير مؤكد.

ويعد المرشح الأوفر حظا حتى الآن هو الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وتحل مارين لوبان الشعبوية اليمينية المتطرفة حاليا في المركز الثاني طبقا للاستطلاعات.