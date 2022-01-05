سلسلة متاجر «أوشان» تدرس تقديم عرض جديد للاستحواذ على كارفور

قالت مصادر مطلعة إن سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية "أوشان" تدرس مجددا تقديم عرض للاستحواذ على منافستها كارفور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن أوشان استأنفت العمل للوصول إلى صفقة محتملة للاستحواذ على كارفور بعد فشل المفاوضات التي تمت في هذا الشأن خلال الخريف الماضي.

وأضافت المصادر أن أوشان تجري محادثات مع شركات استثمار مالي حول إمكانية الاشتراك في تقديم عرض الاستحواذ على كارفور.

وفي المقابل، واصل سعر سهم كارفور ارتفاعه لليوم الثامن على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة منذ 4 سنوات.

وارتفع سعر السهم في تعاملات بورصة باريس للأوراق المالية اليوم بنسبة 6.6% لتصل القيمة السوقية للسلسلة إلى 13.5 مليار يورو (15.3 مليار دولار).

وأشارت بلومبرج إلى أن الاندماج مع كارفور سيتيح لعائلة موليز، مؤسسة سلسلة أوشان، إنشاء أكبر سلسلة متاجر تجزئة في فرنسا، وتعزيز قدرتها على مواجهة منافسة سلاسل المتاجر الألمانية منخفضة الأسعار التي تتوسع في السوق الفرنسية، وستحتاج أي صفقة استحواذ إلى موافقة كبار مساهمي كارفور، وهما عائلة مولين الفرنسية وإمبراطور تجارة التجزئة البرازيلي أبيليو دينيز.