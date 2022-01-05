حصاد معهد أمراض العيون 2021| تحقيق 172 بحثا في حجم النشر العلمي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تقريرا من الدكتور مصطفى صلاح الدين رئيس المعهد، حول حصاد أداء معهد أمراض العيون خلال عام 2021.

أشار التقرير إلى أن حجم النشر العلمي الذي تحقق هذا العام بلغ 172 بحثًا علميًا، وأن النشاط العلمي للمعهد شهد تدريب أطباء العيون من الجامعات والعربية والأجنبية، حيث يقوم المعهد بتدريب الأطباء من خريجي الجامعات المصرية الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة أخرى مُماثلة، وذلك في التخصصات الدقيقة في مجال طب وجراحة العيون، كما تم تدريب 84 طبيبًا مصريًا و20 طبيبًا أجنبيًا، خلال السنوات الـ5 الماضية.

وأضاف أن المعهد يقوم بتدريب الأطباء المُتخصصين في طب وجراحة العيون، وفق برنامج الزمالة المصرية، وذلك من خلال خطاب موجه من إدارة الزمالة المصرية بوزارة الصحة، وفي خلال عامي 2020 - 2021، تم تدريب 55 طبيبًا مصريًا و14 طبيبًا أجنبيًا من أطباء الزمالة.

ولفت إلى إنجازات المعهد من حيث إشراف الأساتذة على رسائل الدكتوراه والماجستير، الذي بلغ 25 رسالة علمية خلال عام 2021، بالإضافة إلى البعثات العلمية وحضور المؤتمرات الدولية والمحلية وبراءات الاختراع.

كما تناول التقرير الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون التي تم إبرامها، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث أمراض العيون وشركة "أوبتا لاين" للمستلزمات الطبية؛ بهدف تقديم خدمات البحث والتطوير في مجال تصنيع العدسات التي يتم زرعها داخل العين بتكنولوجيا Cast Molding وبدء تصنيع أول عدسة للزرع بالعين مصرية الصنع.

في حين شهد المعهد تقدمًا على صعيد اللجان العلمية والتي تشكلت مثل لجنة البحث العلمي ولجنة أخلاقيات البحث العلمي ولجنة التعليم المستمر ولجنة تقييم الأبحاث المنشورة، وأشار التقرير إلى أن المعهد يشهد حاليًا عدة مشروعات بحثية جارية، تشمل: مشروع القرنية المخروطية، ومشروع الاعتلال الشبكي في الأطفال حديثي الولادة، ومشروع علاج اعتلال الشبكية السُكري مثبطات انجوتنسين، ومشروع الخلايا الجذعية، ومشروع الحساسية.

وذكر التقرير الإنجازات التي تحققت على صعيد الخدمات الطبية وخدمة المجتمع، حيث بلغ عدد المرضى المُترددين على المعهد خلال عامي 2020-2021 نحو 47633 مريضا.

وأكد التقرير أن المعهد شهد تطورا كبيرا على صعيد البنية التحتية، حيث تم تطوير معمل حيوانات التجارب، وكذلك عملية إحلال وتطوير المعامل البحثية، والانتهاء من عملية تجديد وتطوير جناح عمليات.