براءة المنتج أحمد السبكي من تهمة التشهير بسيدة فيلم الفرح

قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، ببراءة المنتج أحمد السبكى، في تهمة التشهير والإساءة لسمعة سيدة، بسبب فيلم الفرح.

وكانت محكمة جنح الدقى، قد أصدرت حكما بحبس المنتج أحمد السبكى 6 أشهر غيابيا، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تشويه سمعة إحدى السيدات بفيلم الفرح، دون إذنها حيث ظهرت بأكثر من مشهد خلف الفنان الراحل محمود الجندي.

كانت "ج.ع" أقامت دعوى ضد المنتج أحمد السبكى حملت رقم 21104 لسنة 2021، تتهمه فيها بتشويه سمعتها وصورتها والزج بها فى أحد المشاهد بفيلم الفرح.

وتقدم السبكى باستئناف على الحكم، وأجلته محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة إلى جلسة اليوم، واصدرت قرارها السابق.