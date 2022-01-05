قال رئيس شركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرجي تشيميزوف، أن بلاده تخطط لبدء الإنتاج التسلسلي للطائرة الروسية الحديثة MC-21، التي ستنافس طائرات من "بوينج" و"إيرباص" في عام 2024.

وأوضح تشيميزوف، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الإنتاج التسلسلي لطائرة MC-21 المزودة بمحركات روسية الصنع من طراز "بي دي- 14" وأجنحة مطورة ستبدأ في العام 2024.

ووفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء - أشار تشيميزوف إلى أنه من المقرر زيادة حجم إنتاج الطائرات من هذا الطراز إلى مستوى 76 طائرة سنويا بحلول عام 2027.

وأضاف المسؤول الروسي، أنه في العام الجاري 2022 سيتم إنتاج أولى الطائرة من هذا الطراز.

جدير بالذكر أن الطائرة الروسية MC-21 هي طائرة مدنية متوسطة المدى، ومصممة لتنافس طائرتي "بوينج-737" و"إيرباص أيه 320" في سوق الطائرات العالمية، حيث أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود وميزات أخرى.

وتتسع الطائرة الروسية لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وصممت بناء على أحدث التكنولوجيا الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.

ومن ناحية أخرى، ذكر مصدر بالنيابة العامة الروسية، أن هناك حملة ترويج واسعة النطاق في الإنترنت لمعلومات مزيفة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء " تاس" الروسية، اليوم الأربعاء عن المصدر قوله - "لقد أُطلقت حملة واسعة النطاق على الإنترنت للترويج لمعلومات غير دقيقة حول الخطر القاتل للقاحات ضد عدوى فيروس "كورونا" والانقراض الوشيك للسكان، الذين تم تطعيمهم على كوكب الأرض، وأن التطعيم ليس إلا عملية لتشفير البشر وغير ذلك من السخافات".

وأضاف "أنه على خلفية هذه المنشورات تنشط في الإنترنت الكثير من المواقع وقنوات التيليجرام المشبوهة، التي تعرض بيع شهادات التطعيم ورموز QR ونتائج اختبارات PCR، وغيرها بدون مراجعة المؤسسات الطبية لقاء مبالغ مالية معينة"، مشيرا إلى أن الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روسكومنادزور" قامت بإزالة أو حظر قدر كبير من المواد الإعلامية غير الدقيقة، وذلك على أساس طلبات من النيابة العامة الروسية.