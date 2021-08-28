 موريتانيا تسجل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 5 يناير 2022 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

موريتانيا تسجل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 11:41 م

كشفت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1149 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة منذ ظهور الجائحة.

ولم توضح الوزارة في إيجازها اليومي الوضع الوبائي وطبيعة المتحور، لكنها أعلنت منذ أسبوع ظهور المتحور أوميكرون في البلاد، موضحة أن إجمالي الوفيات جراء كوفيد 19 بلغت 876.

وعلى صعيد متصل، دعت وزارة الشؤون الإسلامية الأئمة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة في جميع مساجد البلاد للحث على الدعاء بنية رفع البلاد.

وأمام تصاعد وتيرة الاصابات وظهور متحور "أوميكرون" وإصابة الرئيس وعدد من الوزراء بكوفيد 19 أصدرت الحكومة قرارا بتعليق جميع المهام الخارجية للوزراء والمسؤولين الساميين والمشاركات الدولية لموريتانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك