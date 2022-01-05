 أحمد الشامي يشارك في رمضان 2022 بمسلسل «دايما عامر» مع مصطفى شعبان - بوابة الشروق
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أحمد الشامي يشارك في رمضان 2022 بمسلسل «دايما عامر» مع مصطفى شعبان

محمد عباس
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 2:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 2:43 ص

تعاقد الفنان أحمد الشامي، على مسلسل "دايما عامر" مع الفنان مصطفي شعبان، ومن المقرر يبدأ تصوير مشاهده خلال أيام بالغردقة.

"دايما عامر" من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج مجدي الهواري، ومن كتابة أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

وكان آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل "إلا أنا" الذي شارك خلاله فى حكاية "بيت عز"، بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوي محمد علي، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي ودارت الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.

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