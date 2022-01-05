تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 5 يناير2022 ، والتي جاء في مقدمتها:

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.93 مليار دولار بنهاية ديسمبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم، إن صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي زادت بنحو 25 مليون دولار، لتصل إلى 40.934 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 40.909 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر2021.

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مد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمد

قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة الواردة وفق المواصفة القياسية رقم (2613-2/ 2008) الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني، فترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 و653 لسنة 2020، وكذا 322 لسنة 2021 لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة 9 أشهر وبالنسبة للكبد المجمد 10 أشهر من تاريخ الذبح، على أن يُعمل بالقرار من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022.

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«المركزي» يعتمد إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول

اعتمد البنك المركزي إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول، وإلغاء الاشتراك في المحفظة مجاناً، ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيداً لتغيير مقدم الخدمة.

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٦.٥ مليار دولار شراكات دولية تدعم تطوير منظومة للنقل الآمن

أوضحت وزارة التعاون الدولي، أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات الإنمائية، حيث يستحوذ علي نحو 6.5 مليار دولار لتنفيذ 24 مشروعًا تشكل 25% من محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، جاء لك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، والتمويلات الميسرة لقطاع النقل خلال العام الجاري 2022.

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الضرائب تستقبل أكثر من 650 ألف فاتورة إلكترونية يوميا

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستقبل أكثر من 650 ألف فاتورة يوميا، لتصل إلى مليون فاتورة يوميًا بنهاية مارس، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إدخال كافة الشركات العاملة في مصر، على منظومة الفاتورة الالكترونية قبل نهاية العام الحالي والمصلحة مستمرة في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك.

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القابضة للمياه تنفذ 15 محطة معالجة

قال ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها الشركات التابعة في المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف تنفيذ 15 محطة معالجة صرف صحي، و16 محطة رفع، و449 كم شبكات صرف صحي، إضافة إلى 36 محطة مياه شرب بطاقة إنتاجية 690 ألف م3/ يوم، ومد خطوط مياه الشرب بأطوال 2626 كم، وإعادة تأهيل 74 محطة مياه، ودق 76 بئرا جديدة، ووحدات إزالة الحديد والمنجنيز.

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المالية تستهدف معدل نمو 5.7٪ وفائضًا أوليًا ٢٪

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى 5.1٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

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حظر مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط

أحاطت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، شركات السمسرة في الأوراق المالية، بأن الحظر الخاص باستخدام مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط لا غير، على أن تتم عمليات الإيداع النقدي من خلال فروع مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية القائم بالإيداع.

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اشتراك 7846 مواطنا في أول تأمين على المصريين بالخارج

بلغ إجمالي عدد المشتركين في تطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج خلال أول 4 أيام إلي 7846 مواطنا، حيث وصل عدد المشتركين في اليوم الأول لتطبيق التأمين إلى 1119 مواطنا، وفي اليوم الثاني 2300 مواطن، ووصل عدد المواطنين المشتركين باليوم الثالث إلى 2427 مواطنا، فيما وصل عدد المشتركين في اليوم الرابع إلى 2000 مواطن، وذلك بحسب تقرير تلقته نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن المصريين بالخارج المشتركين في أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج.

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توفير 8592 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5000 جنيه

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث، منها قادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص فى 17 محافظة، لشغلها خلال شهر يناير الجاري.

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تداول 1785 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة و503 شاحنات و29 سيارة و27650 طن فوسفات، بموانئ الهيئة المختلفة اليوم الأربعاء، وشملت حركة الصادرات 1209 أطنان بضائع عامة و294 شاحنة و20 سيارة وتصدير 27650 طن فوسفات، بينما شملت حركة الواردات 576 طن بضائع عامة و209 شاحنات و9 سيارات، فيما تتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

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39.6% من الأسر تهتم باقتناء الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة

كشف استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 39.6% منهم اهتمامهم بشراء الأجهزة الكهربائية الملصق عليها هذه البطاقات وقد كان أكثرهم من الذكور، وقاطني الحضر، والمحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى ذوي المستوى التعليمي الثانوي وما يعادله، والجامعي فأعلي، والمستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى بالعينة، في حين أعرب 29.7% منهم أنهم لا يهتمون بشراء مثل هذه الأجهزة، في حين لم تحدد النسبة الباقية 30.7%.

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مصر للطيران تنظم 80 رحلة لنقل وفود منتدى شباب العالم

قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة ستنظم 80 رحلة إلى شرم الشيخ خلال فترة المؤتمر بأحدث طائراتها؛ لنقل الضيوف المشاركين مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بدءاً من المحطات الخارجية بمختلف المطارات حول العالم وصولا إلى مطاري القاهرة وشرم الشيخ وحتى المغادرة بعد انتهاء أعمال المنتدى.

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4 جنيهات ارتفاع الذهب وعيار 21 يسجل 795 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، بنحو 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 795 جنيها، مقارنة بـ791 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وزاد الجرام عيار 18 ليسجل نحو 682 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 909 جنيهات، وصعد الجنيه الذهب بنحو 32 جنيها ليسجل 6360 جنيها، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

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ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، كما صعد المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة.

ارتفاع النفط وخام برنت يتجاوز 80 دولار

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بدعم من قرارات تحالف أوبك+، التي خفّفت من مخاوف وضغوط متحور أوميكرون في الطلب على النفط، وتجاوز سعر البرميل من خام برنت 80 دولارا، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم مارس 2022 بنحو 0.14%، مسجلة 80.11 دولارًا للبرميل، كما تعدّت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم فبراير، بنسبة 0.06%، مسجلة 77.04 دولارًا للبرميل.



