منظمة: السلطات الإثيوبية تحتجز مهاجرين من تيجراي بعد ترحيلهم إليها

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإثيوبية احتجزت تعسفيا وأساءت معاملة وأخفت قسرا آلاف الأشخاص من عرقية التيجراي الذين رُحلوا مؤخرا من السعودية.

وقد دفعت عوامل مختلفة، بما فيها البطالة والصعوبات الاقتصادية الأخرى والجفاف وانتهاكات حقوق الإنسان، مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى الهجرة على مدار العقد الماضي، عن طريق السفر بالقوارب عبر البحر الأحمر ثم برا عبر اليمن إلى السعودية.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في يناير من عام 2021 أنها ستتعاون في إعادة 40 ألفا من رعاياها المحتجزين في السعودية.

وذكرت المنظمة أن 40% من العائدين من السعودية بين نوفمبر 2020 ويونيو 2021 كانوا من التيجراي.

وذكرت المنظمة أن السلطات الإثيوبية نقلت المرحلين إلى مراكز استقبال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث احتُجز بعضهم بشكل غير قانوني.

كما اعتقلت السلطات مرحلين عند نقاط التفتيش على الطرق المؤدية إلى تيجراي أو في مطار سيميرا بمنطقة عفار، ونقلتهم إلى مرافق احتجاز في عفار أو جنوب إثيوبيا.

وشددت المنظمة على أن احتجاز السلطات الإثيوبية لآلاف التيجرانيين المرحلين من السعودية دون إبلاغ عائلاتهم باعتقالهم أو مكان وجودهم يرقى إلى الاخفاء القسري الذي ينتهك القانون الدولي.

كما طالبت المنظمة السعودية بوقف ترحيل جميع التيجرانيين إلى إثيوبيا بسبب خطر تعرضهم للاضطهاد.

ونقلت المنظمة عن مرحلين القول إنهم لم يتمكنوا من التحدث مع أفراد عائلاتهم لإعلامهم بمكانهم، ويظن بعضهم أن أقاربهم ما زالوا يعتقدون أنهم في السعودية.

كما نقلت عن مرحلين القول إنهم قبل ترحيلهم من السعودية، أمضوا من ستة أشهر إلى ستة أعوام في مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية في أنحاء السعودية، بما فيها في أبها وحدّة وجيزان وجدة.

وقال جميع من قوبلوا تقريبا إن السلطات السعودية اعتقلتهم واحتجزتهم بسبب وضعهم كمهاجرين غير نظاميين.

وقالت نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "تضطهد السلطات الإثيوبية التيجرانيين المرحلين من السعودية باحتجازهم ظلما وإخفائهم قسرا.

وعلى السعودية التوقف عن المساهمة في هذه الانتهاكات من خلال إنهاء الإعادة القسرية للتيجرانيين إلى إثيوبيا والسماح لهم بطلب اللجوء أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة".

وتشير الإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن أكثر من 3ر6 مليون مهاجر يعملون بشكل رسمي في القطاع الخاص في السعودية، وخاصة في وظائف الطاقة والخدمات.

وتنفذ السعودية مداهمات منتظمة تستهدف العمال المهاجرين غير الموثقين، وتوقف الآلاف لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.