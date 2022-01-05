إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

أعلنت وكالة الأنباء الحكومية البولندية، اليوم الأربعاء، إصابة رئيس البلاد أندريه دودا، بفيروس كورونا، مشيرة إلى خضوعه الآن للعزل الصحي.

ونقلًا عن موقع «سبوتنيك» الروسي، قال أحد كبار مساعدي الرئيس البولندي لوكالة الأنباء الحكومية «PAP»، اليوم الأربعاء، إن اختبار «دودا» جاء إيجابيًا لفيروس كورونا.

وكتب رئيس الأركان باول سزروت، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الرئيس بخير، لا يعاني أعراضًا حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة»، موضحًا أن «دودا» حصل على جرعتين من لقاح كورونا في أبريل ويونيو للعام الماضي، والجرعة المعززة من اللقاح شهر ديسمبر الماضي.

Szanowni Państwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta i w jego otoczeniu Prezydent @AndrzejDuda przeprowadził test na obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik. Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawów i przebywa pod stałą opieką medyczną. — Paweł Szrot (@PSzrot) January 5, 2022

وكان وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، قد قال يوم الاثنين، إن وارسو قد تفرض قيودًا جديدة لمواجهة جائحة كورونا إذا استمرت إصابات الفيروس في الازدياد.