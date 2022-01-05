الخطيب وغالي يشاركان في عزاء إبراهيم حجازي

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شارك مجموعة من الرياضيين في عزاء الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير وعضو مجلس الشيوخ وأحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر إبراهيم حجازي، بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وغيّب الموت أول أمس الإثنين حجازي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وحضر لتقديم واجب العزاء من الرياضيين؛ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكابتن حسام غالي وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب نجم النادي الأهلي السابق.

كما شارك في العزاء؛ محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ والكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق.