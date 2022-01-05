 رئيس كازاخستان يدعو القوات المسلحة إلى استعادة النظام - بوابة الشروق
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رئيس كازاخستان يدعو القوات المسلحة إلى استعادة النظام

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 11:39 م

أعلن قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، اليوم الأربعاء، دعوة القوات المسلحة إلى استعادة النظام وفض أعمال الشغب بشأن أسعار الطاقة.


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