رئيس كازاخستان يدعو القوات المسلحة إلى استعادة النظام

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أعلن قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، اليوم الأربعاء، دعوة القوات المسلحة إلى استعادة النظام وفض أعمال الشغب بشأن أسعار الطاقة.