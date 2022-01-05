واشنطن تفرض عقوبات ضد السياسي الصربي البوسني الانفصالي ميلوراد دوديك

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات ضد السياسي الصربي البوسني البارز ميلوراد دوديك اليوم الأربعاء على خلفية فساد مزعوم ومحاولات لزعزعة استقرار البوسنة والهرسك.



وامتدت الإجراءات أيضا لتشمل قناته التلفزيونية "ألتيرناتيفنا تيليفيزيا"، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.



ويعتبر دوديك نائبا رئيسيا في برلمان جمهورية صرب البوسنة، وهي الجزء الذي يضم عرقية الصرب في البوسنة والهرسك، كما أنه عضو في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وبذل جهودا متواصلة لفصل جمهورية صرب البوسنة عن البوسنة والهرسك.



وذكرت وزارة الخزانة أن دوديك قوض مؤسسات البوسنة والهرسك، وأنشأ منظومة موازية في جمهورية صرب البوسنة.



وأضاف البيان أن دوديك استغل منصبه لـ "جمع ثروة شخصية عبر الاحتيال والرشوة وأشكال أخرى من الفساد"، ويعكس خطابه القومي العرقي الداعي للانقسام جهوده للمضي قدما في هذه الأهداف السياسية وصرف الانتباه عن أنشطته المزعومة في الفساد.



وتابع البيان أن هذه الأنشطة بصورة تراكمية "تهدد استقرار (البوسنة والهرسك) وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوض اتفاقية دايتون للسلام، وبذلك تخاطر بزعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع".



ونفى دوديك انتهاكه النظام الدستوري البوسني واتفاقية دايتون أو التورط في أي أعمال فساد.



ونقلت وكالة أنباء صرب البوسنة (إس آر إن ايه) عن دوديك قوله: "إذا كنتم تعتقدون أنكم يمكن أن تعاقبوني بهذه الطريقة، فأنتم مخطئون للغاية. بات الآن لدى حافز أكبر للكفاح من أجل الحقوق التي تم حرماننا منها 26 عاما".