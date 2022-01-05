السجن 3 أعوام لمتهمين بحيازة 20 طربة حشيش و100 قرص تامول في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، الثلاثاء، "ص.ر.م"، 40 عامًا، ونجله "م.ص.ر"، 20 عامًا، نجارين، بالسجن لمدة 3 أعوام، وتغريمهما 50 ألف جنيها؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 30475 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية، حول ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، والأقراص المخدرة، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائهما، فتم تقنين الإجراءات وإعداد كمين لهما، حيث ألقى القبض عليهما أثناء تواجدهما في منطقة أبيس، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على 3 قطع لمخدر الحشيش، والثاني 2 قطعة لذات المخدر، و100 قرص لمخدر التامول، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق إبراهيم محمد، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.