أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعيين لجنة خماسية لإدارة النادي المصري، حيث لم تستكمل إجراء انتخابات النادي، بعد انسحاب العديد من المرشحين.

في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة سلسلة محادثات بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لبحث تعيين لجنة لإدارة النادي، وتم تشكيل لجنة خماسية تضم كلا من:

1- محمد سمير حلبية - رئيساً

2- عاطف صابر مبروك - نائباً للرئيس

3- على عوض الطرابيلي - اميناً للصندوق

4-حسن عزت ناصف - عضوا

5- محمد محمد قابيل - عضوا

يشار إلى أن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، قد فتح باب الترشح لانتخابات جديدة، وتقدم أكثر من 30 عضوًا على جميع المناصب بأوراقهم ليس من ضمنهم أي مرشح من أعضاء المجلس السابق، قبل أن ينسحب جميع المتقدمين بأوراقهم عن خوض الانتخابات.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدوري، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.