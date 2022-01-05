سيميوني يبدي امتنانه لتريبيير قبل مغادرته أتلتيكو مدريد

أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، عن "امتنانه" لما قدمه النجم الإنجليزي الدولي كيران تريبيير للفريق، في الوقت الذي يقترب فيه بشدة من الانتقال لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكرت تقارير أن تريبيير يخضع لفحص طبي قبل انضمامه رسميا لنيوكاسل، اليوم الأربعاء، بعد توصل مسؤولو الناديين لاتفاق على انتقاله للفريق الإنجليزي مقابل رسوم أولية بلغت 12 مليون جنيه إسترليني (2ر16 مليون دولار).

وانضم تريبيير لأتلتيكو، قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في يوليو 2019، وخاض 86 مباراة مع الفريق الذي يقع مقره في العاصمة الإسبانية في جميع المسابقات.

على مدار موسمين ونصف الموسم بالدوري الإسباني، احتل تريبيير المركز الرابع في قائمة أكثر لاعبي البطولة، الذي يلعب في مراكز الدفاع، تقديما للتمريرات الحاسمة (10)، كما نال المركز ذاته بالنسبة للفرص التي تم إتاحتها (81) بين المدافعين .

ولعب تريبيير (31 عاما) دورا رئيسيا في تتويج أتلتيكو بالدوري الإسباني الموسم الماضي، فيما تمنى سيميوني له التوفيق في فريقه المقبل.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل مباراة أتلتيكو ضد مضيفه رايو ماجاداهوندا، بدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، "إنني أنظر دائما للإيجابيات".

وأضاف سيميوني "إنني ممتن للغاية للوقت الذي قضاه كيران معنا. لقد منحه النادي 48 ساعة لحسم الموقف. لقد تصرف بشكل جيد للغاية وكان مهما للغاية بالنسبة لنا".

وتواجد تريبيير في القائمة الأساسية خلال فوز أتلتيكو 2 / صفر على رايو فايكانو بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، رغم الاعتماد على ماركوس يورينتي للعب في مركز الظهير الأيمن في معظم اللقاءات هذا الموسم.

ورغم ذلك، شدد سيميوني على أن أتليتيكو سيسعى لإحضار بديل لتريبيير، حيث قال "نتطلع لما هو قادم ونبحث عن بدائل. النادي يعرف بالضبط ما نحتاجه وما نسعى إليه".

كشف سيميوني "نحن دائما في اتفاق مشترك، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسنستمر مع اللاعبين الذين لدينا".