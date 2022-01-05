 إسرائيل تسجل نحو 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية - بوابة الشروق
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إسرائيل تسجل نحو 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 4:34 م

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 11 ألفا و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجل بالموجة الخامسة للجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الفحوصات الموجبة سجلت نتائج قياسية، مع الارتفاع المتواصل بالإصابات التي بحاجة إلى دخول المستشفيات، وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في إسرائيل، مليونا و423 ألفا و289 حالة إصابة، بينما بلغت الحصيلة التراكمية للوفيات 8247 حالة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في مارس 2020.

ومع تفشي الفيروس وانتشار متحور أوميكرون، يُلاحظ الارتفاع المتدرج بالإصابات التي بحاجة لرعاية طبية، حيث يرقد في المستشفيات الإسرائيلية 285 مصابا، بينهم 125 مصابا بحالة خطيرة، فيما تم ربط 38 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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