وزير الصحة الألماني يعتزم تشديد قيود الاختلاط لمواجهة أوميكرون

يعتزم وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، تقديم مقترحات لتشديد قيود الاختلاط لمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك خلال المشاورات التي ستُجرى على المستوى الاتحادي والولايات بشأن كورونا بعد غد الجمعة.

وقال لاوترباخ في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "للأسف سيكون من الضروري تطبيق تشديدات لمواجهة الموجة الشديدة القادمة إلينا. سأقدم مقترحات بذلك".

ولم يذكر لاوترباخ تفاصيل، لكنه أكد أنه لا يوجد سبب للاسترخاء، خاصة بالنسبة للأشخاص غير المطعمين، وقال: "لا يمكن أن نعدهم بإلغاء قيود الاختلاط بالنسبة لهم سواء على المدى القصير أو المتوسط، مناشدتي لغير الملقحين هو أن يتلقوا الجرعة الأولى على الأقل بسرعة، حتى يكون لديهم على الأقل عامل حماية مهم يقيهم من مسار شديد للمرض".

كما دافع الوزير عن مقترحه بتقليص مدة الحجر الصحي فيما يتعلق بالإصابة بالمتحور "أوميكرون".

وقال: "الدراسات تظهر أن فترة التناسخ - أي المرحلة التي ينتشر فيها الفيروس في الجسم والمرحلة التي يصبح فيها الفرد معديا - تكون أقصر بكثير مع أوميكرون... يمكننا إذن تقليص فترة الحجر إلى حد ما دون مخاطرة".

وذكر لاوترباخ أن هذا المقترح يهدف أيضا إلى الحفاظ على سير العمل في مجالات الإمداد المهمة حال ارتفع عدد الإصابات بسرعة فائقة، مشيرا في ذلك إلى المستشفيات ونزل رعاية المسنين والشرطة ورجال الإطفاء وإمدادات المياه والكهرباء، مؤكدا ضرورة وضع قواعد جديدة للحجر والعزل لهذه المجالات، إلى جانب المدارس وقطاع السفر أيضا.

ويرى لاوترباخ أن الجرعات المعززة من التطعيم أفضل حماية ضد متحور أوميكرون.

وقال: "وفقا لنمذجة معهد روبرت كوخ، يجب أن يكون الهدف هو أن يتلقى أكثر من 80% ممن أتمو تطعيمهم بجرعتين جرعة معززة ثالثة، أي ما يعادل 56% من السكان".