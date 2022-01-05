مرافق الأقصر تحرر 51 ألف مخالفة خلال عام 2021

أوضح المقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أن الإدارة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن المختلفة على مستوى المحافظة خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، تمكنت من تحرير عدد 18180 مخالفة إزالات إدارية.

وأضاف الغول أنه تم أيضًا تحرير 8039 إشغال طريق، 3174 بائع متجول، 247 إدارة منشأة بدون ترخيص، 1019 مخالفات إلقاء قمامة على جوانب الطرق، 1675 مخالفات نظافة، 2820 مخالفة قرار الغلق، 3547 مضبوطات متنوعة، 8806 مخالفة عدم ارتداء كمامة، 815 محاضر تقديم نرجيلة، وعدد 2526 مضبوطات نرجيلة.

وأكد مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، تكثيف مجهودات الشرطة وتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.