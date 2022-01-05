خاص | أمين تحالف عشائر العراق لـ«الشروق»: ذاهبون للمجهول ونحتاج للعرب وحكومة إنقاذ

- الصراع السياسي ينذر بحالة من الفوضى العارمة

- الصدر لن يفلت من التحكمات الإيرانية في مساعي تشكيل الحكومة

- ‏دعونا للامتناع عن المشاركة في الانتخابات العامة لعدد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية والحزبية

- ‏ العرب تركونا فريسة للأتراك والفرس ونأمل أن يسمعونا قبل أن تحرق النار العراقية الجميع

- في حال قُسم العراق لدويلات تحارب بعضها سينتشر الإرهاب في المنطقة وأوروبا

- نأمل أن يراجع القادة العرب موقفهم عن الانفصال الكردي

- الإرهاب في الشارع منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003

- العشائر تلعب دورا سياسيا هاما منذ عام 1920

أزمات عديدة يأمل العراقيين أن تنحل بجهود الحكومة الجديدة المنتظرة، والتي يسعى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيلها تحت لواء "حكومة ائتلافية وطنية"، بعدما نجح مرشحو التيار في حصد أغلبية مقاعد البرلمان بعدد 73 مقعدا، خلال الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في أكتوبر الماضي.

وينتظر العراقيون انعقاد البرلمان العراقي في التاسع من يناير الجاري، بأمر من الرئيس برهم صالح، لتشكيل حكومة على رأسها التيار الصدري، في وسط مناخ سياسي متضاد بين الفصائل السياسية التي طعنت في صحة نتيجة الانتخابات العامة، وعلى رأسهم قوات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران، التي قدمت الطعون للمحكمة الاتحادية العليا لإلغاء النتيجة، بينما رفضت المحكمة الطعون وأقرت النتيجة نهائيا في الأسبوع الأخير من العام المنصرم 2021.

ويتصدر المشهد السياسي في العراق التيار الصدري الشيعي، والتكوين السني، والكردي في الوقت الذي يتمسك فيه الصدر بتشكيل حكومة وطنية لا تخضع لتوجيهات إيران "لا شرقية ولا غربية" بحسب تعبيره.

ويخشى محللون أن تسود الشارع العراقي حالة من عدم الاستقرار بسبب نتيجة الانتخابات التي ترفضها قوات الحشد الشعبي، أقوى أذرع إيران في العغر، بعدما أججت أنصارها بعض الاحتجاجات الميدانية عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي بينت تراجع شعبيتهم في الشارع العراقي.

وفي نفس الوقت لا تزال العراق تشهد أعمالا إرهابية على يد بقايا التنظيم الإرهابي "داعش"، كان آخرها ذبح عقيد في الأمن العراقي وبث الواقعة مصورة في ديسمبر الماضي، بالإضافة لتفجيرات لا تزال تحصد أرواح المدنيين الأبرياء، داخل أسواق تجارية في محافظات عدة.

وبشكل عام يعاني العراق، من مشكلات في مجالات الصحة والري والأمن الداخلي، بالإضافة لتدخلات خارجية، حيث أعلن وزير الداخلية التركي في أبريل الماضي، إنشاء قاعدة عسكرية تركية في العراق، فيما تقتحم الفصائل الموالية لإيران الحياة السياسية فارضة سيطرتها على الشارع، وعلى رأسها قوات الحشد الشعبي المسلحة، أقوى أذرع إيران في العراق.

في هذا الصدد، أجرت "الشروق" حوارًا مع الشيخ عصام البوهلالة أمين عام التحالف الوطني لعشائر العراق؛ لمعرفة دور العشائر في الحياة السياسية العراقية، والسبل الممكنة لتشكيل حكومة متماسكة في ظل مناخ سياسي مضطرب بفصائل مختلفة التوجهات، والتساؤل عن مدى استطاعة الحكومة التي سيشكلها التيار الصدري على تخليص العراق من التحكمات الإيرانية، بالإضافة للوقوف على آخر تطورات الشأن الأمني في الشارع العراقي والى أين وصلت جهود محاربة الإرهاب.

1. في حال استطاع الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية هل تكفي للتخلص من التحكمات الإيرانية؟

قال الشيخ عصام البوهلالة أمين عام التحالف الوطني لعشائر العراق، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، غير قادرا على اتخاذ أي قرار مفيد للشعب العراقي، وأن الصدر لن يستطيع الإفلات من التحكمات الإيرانية في الحكومة الجديدة التي يسعى لتشكيلها، طالما بقت العراق تحت مطارق كثيرة للاحتلال متمثلة في أجندات داخلية وخارجية.

2. ما الدور الذي تلعبه عشائر العراق في الحياة السياسية؟

أضاف الشيخ البوهلالة، أن المجتمع العراقي عشائري بطبيعته، والتحالف كان من دعاة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات العامة؛ لعدم إنتاج نظام المحاصصة الطائفية والحزبية مجددا في الحكومة، بما يزيد من التأخير في إصلاح البلاد.

وأوضح البوهلالة، أن أبناء العشائر العراقية شاركت في انتخابات سابقة بالتصويت وكانوا جسورا لوصول أحزابا سياسية لم تؤد رسالتها تجاههم ولا للمواطن العراقي عموما، وهذا ما لم يشجع التحالف على حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي، وبالتالي جاءت المشاركة ضعيفة من الشارع.

وتابع أن العشائر العراقية تلعب دورا هاما على الساحة السياسية العراقية منذ تكوين الحدود السياسية العراقية بعد ثورة 1920، التي قادتها العشائر ومن نتج عنها تأسيس الدولة العراقية، وأن الأنظمة السابقة أدركت دورها في التأثير على الشارع، وأن الأحزاب السياسية تسعى دائما لكسب العشائر من أجل دعمها في العملية الانتخابية.

3. إلى أي مدى ينتشر الإرهاب في الشارع العراقي.. وهل ساهم الانسحاب الأمريكي في ضبطه؟

يقول الشيخ البوهلالة، إن الإرهاب موجود في الشارع منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، حتى أصبحت عملية اغتيالات العسكريين والضباط السابقين موجودة حتى الآن، وهي عمليات تنظيمية استخباراتية، تقوم بها منظمات إرهابية لتنفيذ أجندات خارجية وداخلية حزبية، معبرا: "بما أن الإرهاب والأجندات دخلت مع الاحتلال الأمريكي إذن فلن يستقر الشارع العراقي طالما بقيت هذه الأجندات موجودة حتى بعد الانسحاب الأمريكي".

4. كيف يبدو الدور العربي تجاه الملف العراقي؟

يرى أن العرب ابتعدوا كثيرا عن العراق وكثيرا منهم أساؤوا إليها من خلال تأييد طرف على حساب آخر، ولم يقدموا مشروعا إيجابيا وكذلك الجامعة العربية التي كان موقفها سلبيا، قائلا: "تُركنا وحدنا نتصارع في الساحات مع المحتل والأجندات الخارجية، ونشعر اننا جرحنا من أعمامنا واشقائنا العرب، آمل أن يتحول حالنا للأفضل بدلا من تركنا فريسة للأتراك والفرس".

وأضاف أن العرب شجعوا المشروع الانفصالي الكردي على حساب الوحدة الوطنية العراقية، مؤكدا الانفصال سبب جرحا كبيرا جدا بقلوبنا في جميع أنحاء العراق، نرجوا من القادة العرب تصحيح موقفهم تجاه الانفصال الكردي.

وأوضح أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع العراق مؤخرا للتعاون في مجالات عدة مقابل إمداد مصر بالبترول، ليست في وقتها لأن الحكومة العراقية المؤقتة غير قادرة على تنفيذ أية مشروعات تخدم الشعب العراقي في الوقت الحالي، متابعا: "مع ذلك ندعو أن يكون هناك تعاون ثنائي بين الشقيقة مصر والعراق لتحقيق نهضة حضارية".

5. إلى أين يذهب العراق؟

أوضح الشيخ البوهلالة، أن العراق ذاهب إلى المجهول ما دامت لا توجد مساندة من أي دولة عربية، أو دعم خارجي أو خارطة طريق وطنية، في ظل وجود توترات وتجاذبات في الشارع العراقي بسبب الصراع السياسي، قائلا: "لن نستغرب ما سيحدث مستقبلا، ومن المتوقع أن تصل التوترات لشيء خطير تنذر بحالة من الفوضى العارمة وفي حال قُسم العراق لدويلات تحارب بعضها سينتشر الإرهاب في المنطقة ويتسلل لأوروبا".

واختتم الشيخ البوهلالة، تصريحاته لـ "الشروق" قائلا: "نحن الآن بانتظار نتيجة المفاوضات التي تجري في جنيف بين إيران وأمريكا وسوف يكون العراق ضحية لها في حال عدم وجود مشروع وطني عراقي أو دعم عربي ودولي لإقامة حكومة إنقاذ، بدلا من حكومة جديدة طائفية لا تمثل الشعب، وإن لم يتحقق ذلك سنذهب للمجهول وتجري دماء كثيرة، نأمل أن يصل صوتها لأشقائنا العرب قبل أن تحرق النار العراقية الجميع".