اكتمال النصاب القانوني في انتخابات اتحاد الكرة

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اكتمل النصاب القانوني لعقد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد حضور 64 ممثلًا عن الأندية بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر مقر العملية الانتخابية، من أصل 124 ناديًا لهم حق التصويت.

وتجري اللجنة المُكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للجبلاية الذي سيتولى الإشراف على الاتحاد حتى نهاية الدورة الأولمبية 2024، وذلك تحت إشراف قضائي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن ترشح قائمتين لانتخابات اتحاد الكرة، تضم الأولى: جمال علام (رئيسا) وخالد الدرندلي (نائبا للرئيس) ومحمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعي على مناصب العضوية.

وتضم القائمة الثانية كلًا من: محمد إبراهيم (رئيسا) ومحمد حسني (نائبا للرئيس)، ومؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال على مناصب العضوية.