إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الذاتي

أكدت الرئاسة البولندية، إصابة الرئيس أندجي دودا، بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يخضع في الوقت الحالي للعزل الذاتي.

وقال رئيس موظفي الرئيس البولندي، باوي سزروت، وفقا لراديو "بولندا الدولي" اليوم الأربعاء، إنه فيما يتعلق بالتقاط الرئيس للعدوى في مكتبه ودائرته المحيطة، فإنه أجرى اختبارا طبيا جاءت نتيجته إيجابية، وهو في حالة صحية جيدة، ولا يعاني من أعراض شديدة ويتلقى رعاية طبية مستمرة.

وكان سزروت، قد صرح في وقت سابق للصحفيين بأن الرئيس أندجي دودا تلقى اللقاح ضد (كوفيد-19) من خلال حصوله على جرعتين خلال شهري أبريل ويونيو الماضيين، كذلك تلقى جرعته المعززة التنشيطية بهدف حماية إضافية من المرض خلال شهر ديسمبر الماضي.