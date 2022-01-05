تم بيع سمكة من نوع التونة زرقاء الزعانف بمبلغ 16.8 مليون ين (144 ألفا و815 دولارا) في أول مزاد يقام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو هذا العام اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الأسعار تأثرت بجائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مزاد هذا العام في سوق تويوسو هو المرة الأولى منذ ست سنوات التي تباع فيها سمكة تونة في المزاد بأقل من 20 مليون ين.

تم صيد السمكة، التي يبلغ وزنها 211 كيلوجراما، في أوما، وهي من أفضل مناطق صيد التونة في البلاد وتقع على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو.

ويعادل السعر نحو 690 دولارا للكيلوجرام الواحد، أما مشتري السمكة فكان أحد تجار الجملة.

يزيد استهلاك التونة زرقاء الزعانف في اليابان أكثر من أي مكان آخر في العالم. وأدى الصيد الجائر إلى تعرض النوع لخطر الانقراض بشدة.