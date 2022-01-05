 شيكابالا يهنئ جماهير الزمالك في ذكرى تأسيس النادي الـ 111 - بوابة الشروق
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شيكابالا يهنئ جماهير الزمالك في ذكرى تأسيس النادي الـ 111

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 3:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 3:09 ص

حرص محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، على تهنئة جماهير الأبيض برسالة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، في ذكرى تأسيس النادي الـ 111، والذي يحل اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير.         

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي "تويتر": "‏سيظل الحدث الأبرز في مسيرتي هو إنتمائي لهذا الكيان العظيم".

وأضاف نجم القلعة البيضاء:”وسيظل الزمالك عظيمًا لـ١١١ سنة قادمة بإخلاص أبناءه ودعم جماهيره المستمر”.

يذكر أن الزمالك يخوض خلال الفترة المقبلة، بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث من المنتظر أن يلتقي نظيره إنبي الجمعة المقبلة، في أولى جولاته بالبطولة.


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