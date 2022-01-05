إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يمثل أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بداية الوباء قبل ما يقرب من عامين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، سجلت اسرائيل 11 ألفًا و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، متجاوزة بذلك العدد القياسي السابق الذي بلغ 11 ألفًا و344 إصابة رُصدت في 2 سبتمبر لعام 2021.

ويوجد حاليًا نحو 60 ألف مريض بفيروس «كوفيد – 19» في إسرائيل بينهم 125 حالة خطيرة، وفقا لوزارة الصحة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد أن جميع الإسرائيليين الذين تفوق أعمارهم ستين عامًا والطواقم الطبية سيحصلون على جرعة رابعة من لقاح مضاد لكوفيد-19، وسط ارتفاع عدد الإصابات جراء المتحوّرة أوميكرون الشديدة العدوى.

وأكد «بينيت»، خلال مؤتمر صحفي مخصص للوباء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعطت موافقتها على هذه الجرعة بعد يومين من الموافقة على إعطائها للأشخاص المعرّضين للخطر.