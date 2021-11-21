لجنة من المركزي للمحاسبات لفحص أعمال لجان الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن ندب المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة برئاسة وكيل الوزارة بالجهاز، السيد الجوهري لفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بالنادي منذ تولى اللجان المسئولية من ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١..

جاء ذلك بناء على الخطاب المرسل من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لسيادته وإحالة المخالفات والجرائم إلى سيادة النائب العام.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في وقت سابق عن إحالة كل التعاملات المالية التي تمت في عهد اللجنة السابقة إلى وزير الشباب والرياضة، وأيضا الجهاز المركزي للمحاسبات.