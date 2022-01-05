دورة علمية عن الكتب الطقسية وعلاقتها بعمارة الآثار القبطية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع، دورة علمية بعنوان "الكتب الطقسية وعلاقتها بعمارة الآثار القبطية عبر التاريخ".

ويحاضر فيها الدكتور يوحنا نسيم يوسف، كبير محاضرين في جامعة ستكهولم كوليدج بالسويد، وأستاذ مشارك بجامعة ديفينتي بأستراليا، وذلك بالمسرح الكبير بمركز الطفل للحضارة والإبداع، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ، بواقع محاضرتين لليوم الواحد.

تُلقي الدورة الضوء على أحد الطقوس الكنسية الهامة والتي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للتاريخ والعمارة والآثار القبطية على مر التاريخ.

وتركز هذه الدورة على استعراض أحد الكتب الطقسية الشهيرة والمعروف تاريخيًا باسم "كتاب دورة الصليب والشعانين"، من البدايات التاريخية الأولى له، ومقارنته مع عدد من النسخ المختلفة لنفس الكتاب والمحفوظة في بعض الكنائس والأديرة الأثرية، وذلك من خلال دراسة تاريخ هذه المواقع.

وتأتي هذه الدورة ضمن ما يقوم به مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره، الدورة عامة ومجانية والحضور بأسبقية الحجز لمحدودية الأماكن نظرًا للالتزام بالإجراءات الاحترازية.