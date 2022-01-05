 قطع الكهرباء عن قرى بمركز بني سويف لمدة 5 أيام للصيانة - بوابة الشروق
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قطع الكهرباء عن قرى بمركز بني سويف لمدة 5 أيام للصيانة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 4:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 4:52 م


الاربعاء 05 يناير 2022 16:29

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف، اعتبارا من السبت المقبل وحتى الأربعاء، من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.

وأوضحت الشركة، حسب بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم قطع الكهرباء يوم السبت 8 يناير عن الحمرايا، ويوم الأحد 9 يناير عن قرية رياض باشا، ويوم الاثنين 10 يناير عن قرية سنور، ويوم الثلاثاء 11 يناير عن قرية الحكامنة ، ويوم الأربعاء 12 يناير عن منطقة الحمرايا.

ووجه القطاع اعتذارا عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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