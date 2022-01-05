التحالف الدولي يحبط هجوما صاروخيا على إحدى قواعده في سوريا

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أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي إحباط هجوم صاورخي على إحدى قواعده في منطقة دير الزور في شمال شرق سوريا.

وقال مسئول بالتحالف -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء- إن قوات التحالف استهدفت عددا من مواقع إطلاق الصواريخ التي تشكل خطرًا وشيكًا بعد رصدها.

يشار إلى تشكيل التحالف الدولي ضد داعش في عام 2014 ويلتزم أعضاء التحالف الدولي الـ84 بمواجهة تنظيم داعش على مختلف الجبهات وتفكيك شبكاته ومجابهته.

وبالإضافة إلى الحملة العسكرية التي ينفذها التحالف في سوريا والعراق، يلتزم التحالف بما يلي: "تدمير البنى التحتية الاقتصادية والمالية لتنظيم داعش ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود ودعم الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية العامة في المناطق المحررة من داعش ومجابهة الدعاية الإعلامية للتنظيم".