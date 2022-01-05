 خروج الرئيس البرازيلي من المستشفى بعد إصابته بانسداد معوي - بوابة الشروق
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خروج الرئيس البرازيلي من المستشفى بعد إصابته بانسداد معوي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 5:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 5:00 م

خرج الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، من المستشفى بمدينة ساو باولو جنوب شرقي البلاد، بعد خضوعه لفحص طبي لمدة يومين لإصابته بانسداد معوي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرئيس عقد مؤتمرًا صحفيًا خارج المنشأة الصحية، اليوم الأربعاء، ليطمئن الأشخاص على صحته.

وكان الفريق الطبي المعالج لبولسونارو، قد استبعد ضرورة إجراء عملية جراحية، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم يوم الاثنين الماضي، لمعاناته من آلام في المعدة، اضطر على إثرها قطع عطلته بمناسبة رأس السنة.

وكان بولسونارو (66 سنة) قد خضع لأربع عمليات جراحية بالمعدة بسبب حادث طعن تعرض له في البطن خلال مؤتمر انتخابي عام 2018.


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